Через негоду у Києві сталося вже 230 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. З початком дощу з вечора 26 вересня і до сьогоднішнього ранку у Києві сталося 230 дорожньо-транспортних пригод, шість із них з потерпілими. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"З вечора було 230 повідомлень про ДТП, але з них більша половина оформлялася за європротоколом. Тобто, водії без допомоги поліції оформляли ДТП, і на винуватця вже не виносилися матеріали, оскільки європротокол передбачає звільнення водія від адміністративної відповідальності", - повідомили у пресслужбі.
У патрульній поліції зазначили, що це точкове збільшення рівня аварійності через негоду, адже водії ще не звикли до такої слизької дороги і забувають, що збільшується гальмівний шлях.
"Шість аварій були з потерпілими, але це вже буде розбиратися слідство, хто став винуватцем і за яких обставин", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 27 вересня в Україні продовжить дощити.
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