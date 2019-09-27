Из-за непогоды в Киеве произошло уже 230 ДТП

"С вечера было 230 сообщений о ДТП, но из них более половины оформлялась по европротоколу. То есть, водители без помощи полиции оформляли ДТП, и виновнику уже не выносились материалы, так как европротокол предполагает освобождение водителя от административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

В патрульной полиции отметили, что это точечное увеличение уровня аварийности из-за непогоды, ведь водители еще не привыкли к такой скользкой дороге и забывают, что увеличивается тормозной путь.

"Шесть аварий были с пострадавшими, но это уже будет разбираться следствие, кто стал виновником и при каких обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 27 сентября в Украине продолжит идти дождь.

Киевлян предупредили о слабой видимости из-за тумана.