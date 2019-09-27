Из-за непогоды в Киеве произошло уже 230 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С началом дождя с вечера 26 сентября и до сегодняшнего утра в Киеве произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, шесть из них с пострадавшими. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"С вечера было 230 сообщений о ДТП, но из них более половины оформлялась по европротоколу. То есть, водители без помощи полиции оформляли ДТП, и виновнику уже не выносились материалы, так как европротокол предполагает освобождение водителя от административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.
В патрульной полиции отметили, что это точечное увеличение уровня аварийности из-за непогоды, ведь водители еще не привыкли к такой скользкой дороге и забывают, что увеличивается тормозной путь.
"Шесть аварий были с пострадавшими, но это уже будет разбираться следствие, кто стал виновником и при каких обстоятельствах", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 27 сентября в Украине продолжит идти дождь.
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