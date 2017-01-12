Через негоду рух транспорту обмежено в трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях введені обмеження для руху транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Зокрема, в Одеській області закритий рух для всіх категорій транспорту на автодорогах:М-15 “Одеса-Рені, з 116 (смт. Сарата) до 306 км та для великовагового транспорту: М-13 “Кіровоград-Платонове” , км 157- км 254.
Також залишається закритим рух для всіх видів транспортних засобів на деяких дорогах державного значення та на всіх дорогах місцевого значення, які пролягають територією Арцизького, Біляївського,Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів.
Водночас, у Херсонській області заборонено в’їзд вантажних, великовагових та великогабаритних авто до м.Херсон до 12:00год. 12.01.2017р.
В Закарпатській області з 8:30 год. введено обмеження руху для великовагових авто на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Рогатин-Львів в межах Закарпатської області.
У відомстві зазначили, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, станом на 8:00 год. 12 січня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.