Через негоду рух транспорту обмежено в трьох областях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях введені обмеження для руху транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Зокрема, в Одеській області закритий рух для всіх категорій транспорту на автодорогах:М-15 “Одеса-Рені, з 116 (смт. Сарата) до 306 км та для великовагового транспорту: М-13 “Кіровоград-Платонове” , км 157- км 254.

Також залишається закритим рух для всіх видів транспортних засобів на деяких дорогах державного значення та на всіх дорогах місцевого значення, які пролягають територією Арцизького, Біляївського,Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів.

Водночас, у Херсонській області заборонено в’їзд вантажних, великовагових та великогабаритних авто до м.Херсон до 12:00год. 12.01.2017р.

В Закарпатській області з 8:30 год. введено обмеження руху для великовагових авто на автодорозі Н-09 Мукачево-Рахів-Рогатин-Львів в межах Закарпатської області.

У відомстві зазначили, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Як повідомляв УНН, станом на 8:00 год. 12 січня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.

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