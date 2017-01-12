Из-за непогоды движение транспорта ограничили в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
В частности, в Одесской области закрыто движение для всех категорий транспорта на автодорогах М-15 "Одесса-Рени", со 116 (пгт Сарата) до 306 км и для большегрузного транспорта: М-13 "Кировоград-Платоново", км 157- км 254.
Также остается закрытым движение для всех видов транспортных средств на некоторых дорогах государственного значения и на всех дорогах местного значения, которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов.
В то же время, в Херсонской области запрещен въезд грузовых, большегрузных и крупногабаритных авто в Херсон до 12:00 ч. 12.01.2017 г.
В Закарпатской области с 8:30 ч. введено ограничение движения для тяжеловесных авто на автодороге Н-09 Мукачево-Рахов-Рогатин-Львов в пределах Закарпатской области.
В ведомстве отметили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00 ч. 12 января на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировали.