Через негоду на Закарпатті знеструмило 24 населені пункти
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. У зв’язку із сильними снігопадами, налипанням мокрого снігу на Закарпатті залишилися без електроенергії 24 населені пункти. Про це повідомили УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Так, знеструмлено 11 населених пунктів у Свалявському районі, 8 – у Великоберезнянському районі, 5 – у Перечинському районі.
Наразі над ліквідацією працюють аварійні бригади РЕМ.
Як раніше повідомляв УНН, через падіння дерева на ЛЕП 6 населених пунктів знеструмило на Закарпатті.