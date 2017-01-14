Через негоду на Закарпатті знеструмило 24 населені пункти

Так, знеструмлено 11 населених пунктів у Свалявському районі, 8 – у Великоберезнянському районі, 5 – у Перечинському районі.

Наразі над ліквідацією працюють аварійні бригади РЕМ.

Як раніше повідомляв УНН, через падіння дерева на ЛЕП 6 населених пунктів знеструмило на Закарпатті.