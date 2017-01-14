Из-за непогоды в Закарпатской области обесточены 24 населенных пункта

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. В связи с сильными снегопадами, налипанием мокрого снега в Закарпатской области остались без электроэнергии 24 населенных пункта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.