Из-за непогоды в Закарпатской области обесточены 24 населенных пункта
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. В связи с сильными снегопадами, налипанием мокрого снега в Закарпатской области остались без электроэнергии 24 населенных пункта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Так, обесточены 11 населенных пунктов в Савеловском районе, 8 - Великоберезнянском районе, 5 - Перечинском районе.
Сейчас над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.
Как ранее сообщал УНН, из-за падения дерева на ЛЭП 6 населенных пунктов обесточены в Закарпатской области.