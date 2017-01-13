Через негоду на Закарпатті ввели додаткові обмеження руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У зв’язку з негодою на Закарпатті обмежили рух великовагового транспорту на автодорогах М-06 Київ-Чоп, М-08 Об’їзна м. Ужгород — КПП “Ужгород”. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції України.
Через складні погодні умови в Закарпатській області з 12-ї години 13 січня введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів на автодорогах М-06 Київ-Чоп, М-08 Об’їзна м. Ужгород — КПП “Ужгород”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду рух транспорту обмежено в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях.
У поліції звертаються до водіїв з проханням із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами