Из-за непогоды на Закарпатье ввели дополнительные ограничения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В связи с непогодой в Закарпатье ограничили движение большегрузного транспорта на автодорогах М-06 Киев-Чоп, М-08 Объездная г. Ужгород - КПП "Ужгород". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.
Из-за сложных погодных условий в Закарпатской области с 12 часов 13 января введено ограничение на движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах М-06 Киев-Чоп, М-08 Объездная г. Ужгород - КПП "Ужгород".
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды движение транспорта ограничено в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях.
В полиции обращаются к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами