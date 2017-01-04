Через негоду на Закарпатті призупинили рух вантажівок через Абранський перевал
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Через інтенсивний снігопад, хуртовину і заметілі на Закарпатті ухвалили рішення призупинити рух вантажного транспорту через Абранський перевал, який є основною транспортною артерією області для вантажівок. Таку інформацію сьогодні, 4 січня, розповсюдила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
В облдержадміністрації зазначають, що через заметілі на перевалі вже застрягли кілька фур, зараз туди направлена додаткова техніка рятувальників.
“Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, прийнято рішення призупинити рух вантажівок через Абранський перевал. Аналогічне рішення щодо обмеження руху вантажівок на трасі „Київ — Чоп“ прийнято і у Львівській області. Обмеження діятиме до нормалізації погодних умов, про відновлення руху буде повідомлено додатково. Проїзд легкових автомобілів через перевали не закрито, однак через складні погодні умови закликаємо водіїв по можливості утриматися від поїздок у високогір’я”, — йдеться у заяві голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, яку оприлюднила сьогодні його прес-служба.
Через негоду значно ускладнено рух автомобільного транспорту й через інші перевали на адміністративній межі Закарпатської області. Спецтехніка автодорожників та рятувальників не встигає розчищати дорожнє покриття, яке буквально через кілька хвилин знову замітає снігом.