Из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков через Абранский перевал
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за интенсивного снегопада, метелей и сугробов в Закарпатье приняли решение приостановить движение грузового транспорта через Абранский перевал, который является основной транспортной артерией области для грузовиков. Такую информацию сегодня, 4 января, распространила пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
В облгосадминистрации отмечают, что из-за метели на перевале уже застряли несколько фур, сейчас туда направлена дополнительная техника спасателей.
"Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, принято решение приостановить движение грузовиков через Абранский перевал. Аналогичное решение об ограничении движения грузовиков на трассе "Киев - Чоп" принято и в Львовской области. Ограничение будет действовать до нормализации погодных условий, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Проезд легковых автомобилей через перевалы не закрыт, однако из-за сложных погодных условий призываем водителей по возможности воздержаться от поездок в высокогорье", - говорится в заявлении председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, которое обнародовала сегодня его пресс-служба.
Из-за непогоды значительно затруднено движение автомобильного транспорта и через другие перевалы на административной границе Закарпатской области. Объекты автодорожников и спасателей не успевает расчищать дорожное покрытие, которое буквально через несколько минут снова заметает снегом.
Ранее движение грузовиков приостановили во Львовской области.