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Из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков через Абранский перевал

Из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков через Абранский перевал

Киев • УНН

 • 18491 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за интенсивного снегопада, метелей и сугробов в Закарпатье приняли решение приостановить движение грузового транспорта через Абранский перевал, который является основной транспортной артерией области для грузовиков. Такую информацию сегодня, 4 января, распространила пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.

В облгосадминистрации отмечают, что из-за метели на перевале уже застряли несколько фур, сейчас туда направлена ​​дополнительная техника спасателей.

"Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, принято решение приостановить движение грузовиков через Абранский перевал. Аналогичное решение об ограничении движения грузовиков на трассе "Киев - Чоп" принято и в Львовской области. Ограничение будет действовать до нормализации погодных условий, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Проезд легковых автомобилей через перевалы не закрыт, однако из-за сложных погодных условий призываем водителей по возможности воздержаться от поездок в высокогорье", - говорится в заявлении председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, которое обнародовала сегодня его пресс-служба.

Из-за непогоды значительно затруднено движение автомобильного транспорта и через другие перевалы на административной границе Закарпатской области. Объекты автодорожников и спасателей не успевает расчищать дорожное покрытие, которое буквально через несколько минут снова заметает снегом.

Ранее движение грузовиков приостановили во Львовской области.

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