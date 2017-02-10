Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Через розгерметизацію газопроводу внаслідок негоди без газопостачання залишилися 9 населених пунктів на Закарпатті. Про це йдеться на офіційному сайті ПАТ “Закарпатгаз”, повідомляє УНН.
Сьогодні, 10 лютого, о 14.00 внаслідок несприятливих погодних умов відбулася розгерметизація газопроводу середнього тиску ДУ 219 мм на ділянці від АГРС “Карпати” до села Чинадійово Мукачівського району.
З метою локалізації та ліквідації витоку газу на зазначеному газопроводі припинено газопостачання дев’яти населених пунктів Мукачівського району: Чинадійова, Синяка, Бистриці, Вільховиці, Лецовиці, Бабичів, Ділка, Плоскановиці, Брестіва. У зв’язку з аварійною ситуацією від газопостачання від’єднано 2380 домогосподарств.
Ремонтні роботи на газопроводі тривають.