Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів на Закарпатті

Сьогодні, 10 лютого, о 14.00 внаслідок несприятливих погодних умов відбулася розгерметизація газопроводу середнього тиску ДУ 219 мм на ділянці від АГРС “Карпати” до села Чинадійово Мукачівського району.

З метою локалізації та ліквідації витоку газу на зазначеному газопроводі припинено газопостачання дев’яти населених пунктів Мукачівського району: Чинадійова, Синяка, Бистриці, Вільховиці, Лецовиці, Бабичів, Ділка, Плоскановиці, Брестіва. У зв’язку з аварійною ситуацією від газопостачання від’єднано 2380 домогосподарств.

Ремонтні роботи на газопроводі тривають.