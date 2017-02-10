Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Из-за разгерметизации газопровода в результате непогоды без газоснабжения остались 9 населенных пунктов в Закарпатской области. Об этом говорится на официальном сайте ПАО "Закарпатгаз", сообщает УНН.
Сегодня, 10 февраля, в 14:00 в результате неблагоприятных погодных условий произошла разгерметизация газопровода среднего давления ДУ 219 мм на участке от АГРС "Карпаты" в село Чинадиево Мукачевского района.
С целью локализации и ликвидации утечки газа на указанном газопроводе прекращено газоснабжение девяти населенных пунктов Мукачевского района: Чинадиево, Синяка, Быстрица, Ольхвица, Лецовица, Бабичи, Дилок, Плоскановица, Брестов. В связи с аварийной ситуацией от газоснабжения отключены 2380 домохозяйств.
Ремонтные работы на газопроводе продолжаются.