Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов в Закарпатской области

Сегодня, 10 февраля, в 14:00 в результате неблагоприятных погодных условий произошла разгерметизация газопровода среднего давления ДУ 219 мм на участке от АГРС "Карпаты" в село Чинадиево Мукачевского района.

С целью локализации и ликвидации утечки газа на указанном газопроводе прекращено газоснабжение девяти населенных пунктов Мукачевского района: Чинадиево, Синяка, Быстрица, Ольхвица, Лецовица, Бабичи, Дилок, Плоскановица, Брестов. В связи с аварийной ситуацией от газоснабжения отключены 2380 домохозяйств.

Ремонтные работы на газопроводе продолжаются.