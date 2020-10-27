Через наслідки пандемії знизилась точність прогнозів погоди - метеорологи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Точність прогнозів погоди у світі суттєво знизилася через те, що під час пандемії коронавірусу у небо піднімається значно менша кількість літаків. Про це у вівторок, 27 жовтня, заявили у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО), передає УНН.
Як пояснив генеральний секретар організації Петтері Таалас, близько 90 відсотків погодних даних, які зазвичай надходять від літаків у повітрі для прогнозування погоди, наразі відсутні. За словами Тааласа, компанії та організації, які займаються прогнозуванням погоди, намагалися компенсувати брак даних з літаків, утім, негативного впливу на точність прогнозів уникнути не вдалося.
Як пише DW, зазвичай близько 40 світових авіаперевізників надають дані зі своїх літаків про температуру повітря, силу та напрямок вітру, які використовуються для планування погоди. В рамках Міжнародної асоціації повітряного транспорту нині планують поглибити співпрацю у цьому напрямку. Від точності прогнозів погоди залежить робота і самих авіакомпаній — ці дані використовуються для оцінки ризиків для польотів, а також для планування їхньої рентабельності.
Нагадаємо, метеорологи допускають, що цьогорічна зима у Києві буде теплою та безсніжною.