Из-за последствий пандемии снизилась точность прогнозов погоды - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Точность прогнозов погоды в мире существенно снизилась из-за того, что во время пандемии коронавируса в небо поднимается значительно меньшее количество самолетов. Об этом во вторник, 27 октября, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает УНН.
Как пояснил генеральный секретарь организации Петтери Таалас, около 90 погодных данных, которые обычно поступают от самолетов в воздухе для прогнозирования погоды, пока отсутствуют. По словам Тааласа, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов, впрочем, негативного влияния на точность прогнозов избежать не удалось.
Как пишет DW, обычно около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляют данные из своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра, которые используются для планирования погоды. В рамках Международной ассоциации воздушного транспорта сейчас планируют углубить сотрудничество в этом направлении. От точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний — эти данные используются для оценки рисков для полетов, а также для планирования их рентабельности.
Напомним, метеорологи допускают, что нынешняя зима в Киеве будет теплой и бесснежной.