Из-за последствий пандемии снизилась точность прогнозов погоды - метеорологи

Как пояснил генеральный секретарь организации Петтери Таалас, около 90 погодных данных, которые обычно поступают от самолетов в воздухе для прогнозирования погоды, пока отсутствуют. По словам Тааласа, компании и организации, которые занимаются прогнозированием погоды, пытались компенсировать недостаток данных с самолетов, впрочем, негативного влияния на точность прогнозов избежать не удалось.

Как пишет DW, обычно около 40 мировых авиаперевозчиков предоставляют данные из своих самолетов о температуре воздуха, силе и направлении ветра, которые используются для планирования погоды. В рамках Международной ассоциации воздушного транспорта сейчас планируют углубить сотрудничество в этом направлении. От точности прогнозов погоды зависит работа и самих авиакомпаний — эти данные используются для оценки рисков для полетов, а также для планирования их рентабельности.

Напомним, метеорологи допускают, что нынешняя зима в Киеве будет теплой и бесснежной.