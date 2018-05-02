Через напад невідомого в Умані загинула одна людина, п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Чоловік скоїв напад на декількох осіб в Умані Черкаської області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції Черкаської області.
"Вчора була затримана особа. Він (нападник, - ред.) наніс тілесні ушкодження працівнику одного з місцевих готелів. Загалом загинула одна особа. Ще п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню", – йдеться в повідомлені поліції.
По факту інциденту відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.
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