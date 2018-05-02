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Из-за нападения неизвестного в Умани погиб один человек, пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 15992 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Мужчина совершил нападение на нескольких человек в Умани Черкасской области. В результате погиб один человек, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Черкасской области.

Из-за нападения неизвестного в Умани погиб один человек, пятеро пострадавших

"Вчера было задержано лицо. Он (нападающий, - ред.) нанес телесные повреждения работнику одного из местных отелей. Всего погиб один человек. Еще пять человек получили телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся.

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