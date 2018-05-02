Из-за нападения неизвестного в Умани погиб один человек, пятеро пострадавших

"Вчера было задержано лицо. Он (нападающий, - ред.) нанес телесные повреждения работнику одного из местных отелей. Всего погиб один человек. Еще пять человек получили телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся.