Из-за нападения неизвестного в Умани погиб один человек, пятеро пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Мужчина совершил нападение на нескольких человек в Умани Черкасской области. В результате погиб один человек, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Черкасской области.
"Вчера было задержано лицо. Он (нападающий, - ред.) нанес телесные повреждения работнику одного из местных отелей. Всего погиб один человек. Еще пять человек получили телесные повреждения различной степени", - говорится в сообщении полиции.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся.