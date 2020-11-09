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Через напад бойовиків ІД в Іраку загинуло 11 людей

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Неподалік від іракської столиці Багдада бойовики “Ісламської держави” (ІД) напали на спостережний пункт армії Іраку, загинули 11 людей. Про це повідомляють з посиланням на джерела іракський телеканал Alsumaria News, інформагентства Reuters і AFP, передає УНН.

Атака здійснена в районі Аль-Радванія. Як передає Alsumaria News з посиланням на джерело зі служби безпеки, бойовики використовували ручні гранати і легке озброєння. В результаті були вбиті п’ятеро військовослужбовців і шість мирних жителів.

Reuters з посиланням на джерела в поліції та медичній службі уточнило, що нападники приїхали на чотирьох автомобілях, у них була автоматична стрілецька зброя. Вісім осіб, за інформацією Reuters і AFP, були поранені.

AFP з посиланням на джерело в службі безпеки і Alsumaria News стверджують, що постраждалі місцеві жителі намагалися допомогти іракським військовим відбити атаку.

Джерела Reuters в поліції повідомили про початок операції з пошуку терористів.

Співрозмовники AFP і Alsumaria News вказали, що за нападом стоїть “Ісламська держава”.

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі затримали бойовика терористичної організації “Ісламська держава”.

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