Из-за нападения боевиков ИГ в Ираке погибли 11 человек

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 29444 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55933 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75418 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 86754 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96634 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113453 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114937 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126350 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Из-за нападения боевиков ИГ в Ираке погибли 11 человек

Из-за нападения боевиков ИГ в Ираке погибли 11 человек

Киев  •  УНН

 • 11150 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Неподалеку от иракской столицы Багдада боевики "Исламского государства" (ИГ) напали на наблюдательный пункт армии Ирака, погибли 11 человек. Об этом сообщают со ссылкой на источники иракский телеканал Alsumaria News, информагентства Reuters и AFP, передает УНН.

Атака осуществлена в районе Аль-Радвания. Как передает Alsumaria News со ссылкой на источник из службы безопасности, боевики использовали ручные гранаты и легкое вооружение. В результате были убиты пятеро военнослужащих и шесть мирных жителей.

Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинской службе уточнил, что нападавшие приехали на четырех автомобилях, у них было автоматическое стрелковое оружие. Восемь человек, по информации Reuters и AFP, были ранены.

AFP со ссылкой на источник в службе безопасности и Alsumaria News утверждают, что пострадавшие местные жители пытались помочь иракским военным отбить атаку.

Источники Reuters в полиции сообщили о начале операции по поиску террористов.

Собеседники AFP и Alsumaria News указали, что за нападением стоит “Исламское государство”.

Ранее УНН сообщал, что в Одессе задержали боевика террористической организации “Исламское государство”.

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