Из-за нападения боевиков ИГ в Ираке погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Неподалеку от иракской столицы Багдада боевики "Исламского государства" (ИГ) напали на наблюдательный пункт армии Ирака, погибли 11 человек. Об этом сообщают со ссылкой на источники иракский телеканал Alsumaria News, информагентства Reuters и AFP, передает УНН.
Атака осуществлена в районе Аль-Радвания. Как передает Alsumaria News со ссылкой на источник из службы безопасности, боевики использовали ручные гранаты и легкое вооружение. В результате были убиты пятеро военнослужащих и шесть мирных жителей.
Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинской службе уточнил, что нападавшие приехали на четырех автомобилях, у них было автоматическое стрелковое оружие. Восемь человек, по информации Reuters и AFP, были ранены.
AFP со ссылкой на источник в службе безопасности и Alsumaria News утверждают, что пострадавшие местные жители пытались помочь иракским военным отбить атаку.
Источники Reuters в полиции сообщили о начале операции по поиску террористов.
Собеседники AFP и Alsumaria News указали, что за нападением стоит “Исламское государство”.
Ранее УНН сообщал, что в Одессе задержали боевика террористической организации “Исламское государство”.