Через надлишок нафтопродуктів компанія "Лукойл" зупиняє свої заводи в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Компанія "Лукойл" зупиняє заводи з виробництва мазуту через надлишок нафтопродуктів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Комерсант".
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"У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах", - зазначається в повідомленні компанії.
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Як зазначається, заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки нафтопереробних заводів і зниження виробництва палива. Надлишок палива передбачається перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.
Довідка
Компанія "Лукойл" володіє чотирма НПЗ в росії, є другим після "Роснефти" найбільшим нафтопереробником у рф.
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