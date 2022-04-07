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Из-за избытка нефтепродуктов компания "Лукойл" останавливает свои заводы в россии

Киев • УНН

 • 242182 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Компания "Лукойл" останавливает заводы по производству мазута из-за избытка нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Из-за избытка нефтепродуктов компания "Лукойл" останавливает свои заводы в россии

Цитата

"В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образованию избытка данного топлива в хранилищах", - отмечается в сообщении компании.

Детали 

Как отмечается, заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Избыток топлива предполагается перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.

Справка 

Компания "Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в россии, является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в рф.

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