Из-за избытка нефтепродуктов компания "Лукойл" останавливает свои заводы в россии

Цитата

"В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образованию избытка данного топлива в хранилищах", - отмечается в сообщении компании.

Детали

Как отмечается, заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Избыток топлива предполагается перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.

Справка

Компания "Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в россии, является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в рф.

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