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Через морози в Україні можуть обмежити подачу промислового газу - експерт

Через морози в Україні можуть обмежити подачу промислового газу - експерт

Київ • УНН

 • 11699 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Якщо найближчим часом в Україні відбудеться пониження температури, то подача промислового газу буде обмежена. Про це в коментарі УНН повідомив експерт з економічних питань Дмитро Марунич.

"Поповнення газу буде вже навесні, зимою поповнювати вже ніхто нічого не буде. Це ні технологічно, ні економічно не обговорюється. Це перше. Друге – за умови такої зими як зараз – температура близько 0, незначні холоди, ймовірно запасів вистачить. Якщо ж зима буде холодною – 15-16 градусів морозу протримається два тижні і більше, будемо гарантовано мати проблеми", - зазначив Д.Марунич.

За словами експерта, в першу чергу, це торкнеться транзиту російського газу територією України.

"Це може бути недостатність газу або для того, щоб виконати транзит по заявці "Газпрому", що буде величезною ганьбою. І я думаю, що "Нафтогаз" робитиме все можливе, щоб цього не сталося, бо ми гарантовано отримаємо позов у Стокгольмі і гарантовано його програємо. А по-друге, обмежуватимуть постачання газу промисловим споживачам України, це у відповідності до законодавства України, бо не можна просто так відключити людям газ. Сьогодні відбулася не дуже радісна подія – бо "Нафтогаз" вже чи почав обмеження, чи розпорядився обмежити постачання газу 4 містам Київської області", - наголосив фахівець.

Також, на думку Д.Марунича, якщо не буде достатньої кількості газу, можливий варіант зменшення до технологічного мінімуму постачання "Теплокомуенерго".

"Можливо, будуть зменшувати постачання газу навіть для населення. Але за законодавством, в першу чергу обмежуватимуть промислові підприємства, от такі графіки мають бути озвучені ще у планах підготовки до опалювальних періодів, кого першими обмежуватимуть. От їх і будуть в першу чергу обмежувати, щоб людей принаймні не заморозити", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, на Старий Новий рік Укргідрометеоцентр прогнозує збільшення опадів, ожеледицю та температуру повітря від 1-8 до 15 градусів морозу.

 

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