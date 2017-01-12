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Из-за морозов в Украине могут ограничить подачу промышленного газа - эксперт

Из-за морозов в Украине могут ограничить подачу промышленного газа - эксперт

Киев • УНН

 • 11698 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Если в ближайшее время в Украине произойдет снижение температуры, то подача промышленного газа будет ограничена. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по экономическим вопросам Дмитрий Марунич.

"Пополнение газа будет уже весной, зимой пополнять уже никто ничего не будет. Это ни технологически, ни экономически не обсуждается. Это первое. Второе - при такой зиме как сейчас - температура около 0, незначительные холода, вероятно запасов хватит. Если же зима будет холодной - 15-16 градусов мороза продержится две недели и более, будем гарантированно иметь проблемы", - отметил Д.Марунич.

По словам эксперта, в первую очередь, это коснется транзита российского газа по территории Украины.

"Это может быть недостаточность газа или для того, чтобы выполнить транзит по заявке "Газпрома", который будет огромным позором. И я думаю, что "Нафтогаз" будет делать все возможное, чтобы этого не произошло, потому что мы гарантированно получим иск в Стокгольме и гарантированно его проигрываем. А во-вторых, будет ограничивать поставки газа промышленным потребителям Украины, это в соответствии с законодательством Украины, потому что нельзя просто так отключить людям газ. Сегодня произошло не очень радостное событие - потому что "Нафтогаз" уже начал или ограничения, или распорядился ограничить поставки газа 4 городам Киевской области", - отметил специалист.

Также, по мнению Д.Марунича, если не будет достаточного количества газа, возможен вариант уменьшения до технологического минимума поставки "теплокоммуэнерго".

"Возможно, будут уменьшать поставки газа даже для населения. Но по законодательству, в первую очередь будут ограничивать промышленные предприятия, вот такие графики должны быть озвучены еще в планах подготовки к отопительному периоду, кого первыми ограничивать. Вот их и будут в первую очередь ограничивать, чтобы людей по крайней мере не заморозить", - подытожил он.

Как сообщал УНН, на Старый Новый год Укргидрометеоцентр прогнозирует увеличение осадков, гололед и температуру воздуха от 1-8 до 15 градусов мороза.

 

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