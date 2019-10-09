Через "мінування" у Львові евакуювали більше 4,5 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Через неправдиві повідомлення по мінування у Львові евакуювали майже 4,8 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 8 жовтня, близько 16:50, на електронну адресу патрульної поліції надійшло повідомлення про замінування житлових будинків та об’єктів інфраструктури міста Львова (готелів, лікарень, торговельних центрів).
"У період з 17:05 до 23:40 проходило обстеження приміщень та прилеглої території: СТРЦ “Спартак” , ТЦ “Форум Львів”, ТЦ “ВАМ”, ТЦ “Арсен”, ТЦ “Скриня”, ТРЦ “Кінг Крос Леополіс". Вибухового пристрою не виявлено. Під час обстеження з приміщень ТЦ було евакуйовані 4 тис. 770 відвідувачів та працівників", - повідомили в поліції.
Під час заходів були задіяні сили та засоби цивільного захисту Львова та області.
Нагадаємо, Києвом прокотилася хвиля "мінувань".