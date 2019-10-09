Из-за "минирования" во Львове эвакуировали более 4,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Через ложные сообщения о минировании во Львове эвакуировали почти 4,8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 8 октября, около 16:50, на электронный адрес патрульной полиции поступило сообщение о заминировании жилых домов и объектов инфраструктуры города Львова (гостиниц, больниц, торговых центров).
"В период с 17:05 до 23:40 проходило обследование помещений и прилегающей территории: СТРЦ "Спартак", ТЦ "Форум Львов", ТЦ "ВАМ", ТЦ "Арсен", ТЦ "Сундук", ТРЦ "Кинг Кросс Леополис" . Взрывное устройство не обнаружено. При обследовании из помещений ТЦ было эвакуированы 4 тыс. 770 посетителей и работников", - сообщили в полиции.
Во время мероприятий были задействованы силы и средства гражданской защиты Львова и области.
Напомним, Киевом прокатилась волна "минирований".