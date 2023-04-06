Через мінну небезпеку у Харківській області обмежили відвідування кладовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час Великодніх свят буде діяти обмеження на відвідування кладовищ у Харківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську ОВА.
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28 березня на засідання Ради оборони Харківської області та Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення, щодо заборони відвідування місць поховання на Великодні свята. Причиною є висока мінна небезпека в області.
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«Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час Великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії», – зазначив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Нагадаємо
Комендантську годину на Великдень у столиці не скасують. Про таке ж рішення повідомила й Харківська обласна військова адміністрація на своїй сторінці.