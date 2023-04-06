Из-за минной опасности в Харьковской области ограничили посещение кладбищ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время Пасхальных праздников будет действовать ограничение на посещение кладбищ в Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Детали
28 марта на заседание Совета обороны Харьковской области и Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете посещения мест захоронения на Пасхальные праздники. Причиной является высокая минная опасность в области.
Цитата
«Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились под временной оккупацией и где происходили активные боевые действия», – отметил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Напомним
Комендантский час на Пасху в столице не отменят. О таком же решении сообщила и Харьковская областная военная администрация на своей странице.