Через масові протести у Бухаресті постраждали чотири людини

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В ході масштабних протестах в Румунії, в яких взяли участь понад 300 тис. чоловік по всій країні, постраждали четверо, передає УНН з посиланням на Digi24.

Державний секретар міністерства внутрішніх справ країни Раед Арафат повідомив, що в лікарні доставлено двох співробітників правоохоронних органів і двоє демонстрантів. Один поліцейський і демонстранти постраждали через петарди, однак ніхто з них не отримав серйозних травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Румунії на антиурядові протести вийшло понад 300 тис. осіб

Громадяни Румунії побоюються, що в результаті прийняття урядом нових поправок на свободу вийдуть відбувають покарання корумповані політики, а також ряд небезпечних злочинців.

Для забезпечення громадського порядку перед будівлею уряду вишикувалися кордони поліції. Повідомляється, що рух по деяких вулиці столиці ускладнено. Маніфестація проходить мирно.

Раніше прем’єр Сорін Гріндяну зробив запит щодо документу, що дозволяє уряду помилувати ув’язнених, щоб допомогти розвантажити в’язниці. У неділю він сказав, що протести були “політизованими” і розкритикував президента Клауса Йоханніса, який взяв участь в аналогічній акції протесту тиждень тому.

Вказано, що генеральний прокурор Румунії розкритикував план.

Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).

Під амністію можуть потрапити люди старше 60 років, вагітні жінки, ув’язнені, що мають маленьких дітей, незалежно від звинувачень. Також шанс вийти на свободу мають ті, чий термін ув’язнення не перевищує п’яти років, виключення складуть ті, хто відбуває покарання за кримінальні злочини, а також ті, хто засуджений за сексуальне насильство.

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