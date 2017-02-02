Из-за массовых протестов в Бухаресте пострадали четыре человека

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. В ходе масштабных протестов в Румынии, в которых приняли участие более 300 тыс. человек по всей стране, пострадали четверо, передает УНН со ссылкой на Digi24.

Государственный секретарь министерства внутренних дел страны Раед Арафат сообщил, что в больницу доставлено двух сотрудников правоохранительных органов и двое демонстрантов. Один полицейский и демонстранты пострадали из-за петарды, однако никто из них не получил серьезных травм.

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Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицы столицы затруднено. Манифестация проходит мирно.

Ранее премьер Сорин Гриндяну сделал запрос документа, что позволяет правительству помиловать заключенных, чтобы помочь разгрузить тюрьмы. В воскресенье он сказал, что протесты были "политизированными" и раскритиковал президента Клауса Йоханниса, который принял участие в аналогичной акции протеста неделю назад.

Указано, что генеральный прокурор Румынии раскритиковал план.

Как сообщал УНН, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. Леев (47,5 тыс. долл.).

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, независимо от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключение составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.

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