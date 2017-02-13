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Через лісові пожежі в Австралії евакуйовано мешканців кількох селищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В австралійському штаті Новий Південний Уельс спалахнули масштабні лісові пожежі, які спричинили екстремальна спека та потужні вітри. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Через лісові пожежі в Австралії евакуйовано мешканців кількох селищ

Впродовж останніх днів температура повітря в деяких регіонах Австралії перевищувала 40 градусів тепла. За наказом місцевої влади, евакуйовані мешканці кількох переважно сільських місцевостей.

За інформацією служб порятунку, містечко Данедо, що за 350 км в північно-західному напрямку від Сіднея, — одне з тих, що найбільше потерпають від пожеж.

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“Погана ситуація. Жахлива. Почуваємося безсилими”, - зазначив один з пожежників.

На відео, знятому з повітря, видно наслідки вщент зруйнованих вогнем будинків та ферм. Мешканців щонайменше 5 сільських місцевостей закликали якнайшвидше вдатися до евакуації.

Загалом у штаті зафіксовано понад 80 джерел загоряння.

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