Через лісові пожежі в Австралії евакуйовано мешканців кількох селищ

Впродовж останніх днів температура повітря в деяких регіонах Австралії перевищувала 40 градусів тепла. За наказом місцевої влади, евакуйовані мешканці кількох переважно сільських місцевостей.

За інформацією служб порятунку, містечко Данедо, що за 350 км в північно-західному напрямку від Сіднея, — одне з тих, що найбільше потерпають від пожеж.

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“Погана ситуація. Жахлива. Почуваємося безсилими”, - зазначив один з пожежників.

На відео, знятому з повітря, видно наслідки вщент зруйнованих вогнем будинків та ферм. Мешканців щонайменше 5 сільських місцевостей закликали якнайшвидше вдатися до евакуації.

Загалом у штаті зафіксовано понад 80 джерел загоряння.