Из-за лесных пожаров в Австралии эвакуированы жители нескольких поселков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В австралийском штате Новый Южный Уэльс вспыхнули масштабные лесные пожары, которые вызволи экстремальная жара и мощные ветры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
В течение последних дней температура воздуха в некоторых регионах Австралии превышала 40 градусов тепла. По приказу местных властей, эвакуированы жители нескольких преимущественно сельских местностей.
По информации служб спасения, городок Данеде, что в 350 км в северо-западном направлении от Сиднея, - одно из тех, которые больше всего страдают от пожаров.
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"Плохая ситуация. Ужасная. Чувствуем себя бессильными ", - отметил один из пожарных.
На видео, снятом с воздуха, видно последствия полностью разрушенных огнем домов и ферм. Жителей не менее 5 сельских местностей призвали как можно быстрее прибегнуть к эвакуации.
Всего в штате зафиксировано более 80 источников возгорания.