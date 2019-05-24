Через лінію зіткнення в зоні ООС везли музичні інструменти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Через контрольний пункт в’їзду-виїзду у районі проведення операції Об’єднаних сил намагалися провезти музичні інструменти з порушенням правил. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Учора прикордонні наряди... спільно з співробітниками ДФС зі складу ОС у КПВВ “Гнутове”, “Мар’їнка” та “Станиця Луганська” припинили три спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти музичні інструменти, електрообладнання та медичні препарати на загальну суму майже 85 тисяч гривень", - вказали прикордонники.
Товари вилучено представниками ДФС для оформлення матеріалів справ про адміністративне правопорушення.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік через лінію зіткнення мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 43 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд стояли 270 транспортних засобів: “Майорське” - 25/45; “Мар’їнка” - 0/70; “Новотроїцьке” - 50/50; “Гнутове” - 10/20.
Нагадаємо, за добу бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових.