Через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 422 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28542 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50019 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66699 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117831 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110437 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136926 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144493 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130057 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты

Через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты

Киев  •  УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Через контрольный пункт въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил пытались провезти музыкальные инструменты с нарушением правил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера пограничные наряды... совместно с сотрудниками ГФС из состава ОС в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти музыкальные инструменты, электрооборудование и медицинские препараты на общую сумму почти 85 тысяч гривен", - указали пограничники.

Товары изъяты представителями ГФС для оформления материалов дел об административном правонарушении.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 43 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

Утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 270 транспортных средств: "Майорское" - 25/45; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 10/20.

Напомним, за сутки боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных.

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