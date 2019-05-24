Через линию соприкосновения в зоне ООС везли музыкальные инструменты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Через контрольный пункт въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил пытались провезти музыкальные инструменты с нарушением правил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Вчера пограничные наряды... совместно с сотрудниками ГФС из состава ОС в КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти музыкальные инструменты, электрооборудование и медицинские препараты на общую сумму почти 85 тысяч гривен", - указали пограничники.
Товары изъяты представителями ГФС для оформления материалов дел об административном правонарушении.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через линию соприкосновения имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 43 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Утром в КПВВ на въезд и выезд стояли 270 транспортных средств: "Майорское" - 25/45; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 10/20.
Напомним, за сутки боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных.