Через лави добровольчих батальйонів пройшли 10 тис. бійців - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Через лави добровольчих батальйонів загалом пройшло 10 тис. бійців. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков н презентації другого видання книги "Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну", передає кореспондент УНН.
"Кажу спасибі вам хто творив цю історію. І хочу, щоб кожен з вас, цю книгу, яку кожен отримає, і кожен боєць добробатівець отримає з тих 4,5 тис., які зараз служать, і з тих в цілому 10 тис., які пройшли через добробати, зберіг ці факти як приклад історії для своїх дітей. Для всього того покоління українців, які будуть потім згадувати про ці непрості часи", - наголосив він.
У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак наголосив, роль і місце добровольчих батальйонів історія ще буде вивчати.
"Сьогодні практично на лінії зіткнення і в зоні проведення АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби. А там тільки ті люди, які для себе вирішили, що вони мають сьогодні найголовніші справи - захист своєї країни", - зазначив міністр.
Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що в зоні проведення антитерористичної операції служать близько 40 тис. добровольців.