Через ряды добровольческих батальонов прошли 10 тыс. бойцов - А.Аваков

"Говорю спасибо вам кто творил эту историю. И хочу, чтобы каждый из вас, эту книгу, которую каждый получит, и каждый боец ​​добробатовец получит из тех 4,5 тыс., которые сейчас служат, и из них в общей сложности 10 тыс., которые прошли через добробаты, сохранил эти факты как пример истории для своих детей. Для всего того поколения украинцев, которые будут потом вспоминать об этих непростых временах", - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что роль и место добровольческих батальонов история еще будет изучать.

"Сегодня практически на линии соприкосновения и в зоне проведения АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы. А там только те люди, которые для себя решили, что они сегодня главные дела - защита своей страны", - отметил министр.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции служат около 40 тыс. добровольцев.