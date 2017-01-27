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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через ряды добровольческих батальонов прошли 10 тыс. бойцов - А.Аваков

Через ряды добровольческих батальонов прошли 10 тыс. бойцов - А.Аваков

Киев • УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Через ряды добровольческих батальонов в целом прошло 10 тыс. бойцов. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну", передает корреспондент УНН.

"Говорю спасибо вам кто творил эту историю. И хочу, чтобы каждый из вас, эту книгу, которую каждый получит, и каждый боец ​​добробатовец получит из тех 4,5 тыс., которые сейчас служат, и из них в общей сложности 10 тыс., которые прошли через добробаты, сохранил эти факты как пример истории для своих детей. Для всего того поколения украинцев, которые будут потом вспоминать об этих непростых временах", - подчеркнул он.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что роль и место добровольческих батальонов история еще будет изучать.

"Сегодня практически на линии соприкосновения и в зоне проведения АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы. А там только те люди, которые для себя решили, что они сегодня главные дела - защита своей страны", - отметил министр.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции служат около 40 тыс. добровольцев.

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