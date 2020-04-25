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Через коронавірус економіка Росії щодня втрачає 100 млрд рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Економіка Росії через коронавірусну кризу щодня втрачає 100 млрд рублів, заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков, передає УНН із посиланням на DW.

Через коронавірус економіка Росії щодня втрачає 100 млрд рублів

За прогнозами Решетнікова, дефіцит держбюджету РФ до кінця 2020 року складе до 5 відсотків ВВП. Влада Росії має намір покривати дефіцит за рахунок резервів і запозичень, при цьому зобов'язання перед громадянами будуть виконувати незалежно від цін на нафту, пообіцяв міністр.

Раніше Нацбанк України оцінив падіння ВВП у першому кварталі.

Нагадаємо, станом на вечір 24 квітня у Росії за добу зафіксували близько 6 тис. нових випадків COVID-19.

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