У Росії за добу зафіксували близько 6 тис. нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Росії за добу зафіксували 5849 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих - 68 тис. 622 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу у Росії підтверджені 5849 випадків нової коронавірусної інфекції у 82 регіонах, з них 2697 (46,1%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 677 осіб. Всього у країні зареєстровано 68 622 хворих у 85 регіонах, а число пацієнтів, які одужали збільшилася до 5568 осіб", - сказано у повідомленні.
Також повідомляється що за добу від COVID-19 померло 60 осіб. Загальна кількість померлих - 615 осіб.
Повідомляється, що найбільша кількість нових хворих зареєстрована у Москві - 2957, на другому місці - Московська область - 611 заражених, а на третьому - Санкт-Петербург з 253 хворими.
Нагадаємо, темпи зростання інфікованості на коронавірус в окупованому Криму вищі, ніж у Москві.