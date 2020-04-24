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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 15204 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 32511 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 58955 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 97692 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104567 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130295 просмотра

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Актуальное
В России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30113 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В России за сутки зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19. Общее количество больных - 68 тыс. 622 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 677 человек. Всего в стране зарегистрировано 68 622 больных в 85 регионах, а число пациентов, которые выздоровели увеличилась до 5568 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 умерло 60 человек. Общее количество умерших - 615 человек.

Сообщается, что наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Москве - 2957, на втором месте - Московская область - 611 зараженных, а на третьем - Санкт-Петербург с 253 больными.

Напомним, темпы роста инфицированности коронавирусом в оккупированном Крыму выше, чем в Москве.

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