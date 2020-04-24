В России за сутки зафиксировали около 6 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В России за сутки зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19. Общее количество больных - 68 тыс. 622 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
"За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 677 человек. Всего в стране зарегистрировано 68 622 больных в 85 регионах, а число пациентов, которые выздоровели увеличилась до 5568 человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за сутки от COVID-19 умерло 60 человек. Общее количество умерших - 615 человек.
Сообщается, что наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Москве - 2957, на втором месте - Московская область - 611 зараженных, а на третьем - Санкт-Петербург с 253 больными.
Напомним, темпы роста инфицированности коронавирусом в оккупированном Крыму выше, чем в Москве.