Через координаційний штаб з полону звільнили 1456 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора було звільнено вже 1456 українських захисників. Про це повідомили в Офісі Президента України, передає УНН.
Деталі
Штаб було створено на доручення Президента України Володимира Зеленського у березні цього року. Необхідність утворення структури була обумовлена тим, що з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну зростала кількість військовополонених у країні-агресорі, вказали в ОП. Для організації якісної роботи Штабу було залучено чимало фахівців із силових структур та міністерств.
Як розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов, "у результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора було звільнено вже 1456 українських захисників".
"Якщо воїн перебуває у полоні, то держава 24/7 займається його поверненням й інформує про це його родину", – зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо
1 грудня в межах чергового обміну полоненими повернулись додому 50 захисників України.