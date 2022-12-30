Через координационный штаб из плена освободили 1456 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В результате работы Координационного штаба из плена государства-агрессора было освобождено уже 1456 украинских защитников. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает УНН.
Детали
Штаб был создан по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года. Необходимость образования структуры была обусловлена тем, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину росло количество военнопленных в стране-агрессоре, указали в ОП. Для организации качественной работы Штаба было привлечено немало специалистов по силовым структурам и министерствам.
Как рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, "в результате работы Координационного штаба из плена государства-агрессора было освобождено уже 1456 украинских защитников".
"Если воин находится в плену, то государство 24/7 занимается его возвращением и информирует об этом его семью", – отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Напомним
1 декабря в рамках очередного обмена пленными вернулись домой 50 защитников Украины.