Через координационный штаб из плена освободили 1456 военных

Детали

Штаб был создан по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года. Необходимость образования структуры была обусловлена тем, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину росло количество военнопленных в стране-агрессоре, указали в ОП. Для организации качественной работы Штаба было привлечено немало специалистов по силовым структурам и министерствам.

Как рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, "в результате работы Координационного штаба из плена государства-агрессора было освобождено уже 1456 украинских защитников".

"Если воин находится в плену, то государство 24/7 занимается его возвращением и информирует об этом его семью", – отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Напомним

1 декабря в рамках очередного обмена пленными вернулись домой 50 защитников Украины.