Через інфаркт у водія маршрутка з пасажирами на Рівненщині врізалася в стовп
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Трагічна аварія трапилася вчора близько 21:00 поблизу села Застов’я. 52-річному чоловікові раптово стало зле за кермом і автобус врізався в залізобетонний стовп, повідомляє УНН відділ комунікації управління НП у Рівненській області.
Пасажири, які їхали разом з водієм, а їх було близько десяти, викликали “швидку”, однак врятувати життя керманичу медикам так і не вдалось. Чоловік помер від інфаркту міокарда.
Поліцейські додають, що у результаті зіткнення постраждала одна пасажирка, яку забрали до лікарні з раною носа та брови, всі інші ніяких травм не отримали.
Нагадаємо, у грудні 2016 року у Києві на вулиці Данила Щербаківського поблизу Інтернаціональної площі в мікрорайоні Нивки в Києві сталася аварія. Водій маршрутки № 437 поїхав на червоне світло, збив двох пішоходів, вилетів з дороги та в’їхав у стовп. Загалом постраждали 6 осіб, двоє з них були у важкому стані.