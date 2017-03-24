Из-за инфаркта у водителя маршрутка с пассажирами в Ровенской области врезалась в столб

Пассажиры, которые ехали вместе с водителем, а их было около десяти, вызвали "скорую", однако спасти жизнь вождю медикам так и не удалось. Мужчина скончался от инфаркта миокарда.

Полицейские добавляют, что в результате столкновения пострадала одна пассажирка, которую доставили в больницу с раной носа и брови, все остальные никаких травм не получили.

Напомним, в декабре 2016 года в Киеве на улице Данилы Щербакивского вблизи Интернациональной площади в микрорайоне Нивки произошла авария. Водитель маршрутки № 437 поехал на красный свет, сбил двух пешеходов, вылетел с дороги и въехал в столб. В общем пострадали 6 человек, двое из них были в тяжелом состоянии.