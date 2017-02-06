Через густий туман в одеському аеропорту скасували декілька рейсів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. В аеропорту Одеси скасували три ранкових рейси до Києва і один у Стамбул. Крім цього, були скасовані ранкові рейси, які повинні були прибути до Одеси з Тель-Авіва, Києва та Стамбула. Про це поінформували на сайті Одеського аеропорту, повідомляє УНН.
Причиною скасування авіарейсів став густий туман. На даний момент в аеропорту Одеси йде реєстрація на рейси: Стамбул з вильотом о 12:00 і Шарм Ель Шейх - виліт в 12:55. Також очікується прибуття рейсу з Шарм Ель Шейха об 11:35.
У свою чергу Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомив про штормове попередження в Одесі протягом 6-7 лютого, в регіоні - сильний туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, попри негоду аеропорт "Бориспіль" працює за розкладом.