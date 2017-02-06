Из-за густого тумана в одесском аэропорту отменили несколько рейсов

Причиной отмены авиарейсов стал густой туман. На данный момент в аэропорту Одессы идет регистрация на рейсы: Стамбул с вылетом в 12:00 и Шарм Эль Шейх - вылет в 12:55. Также ожидается прибытие рейса из Шарм Эль Шейха в 11:35.

В свою очередь Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил о штормовом предупреждении в Одессе в течение 6-7 февраля, в регионе - сильный туман, видимость 200-500 м.

Напомним, как сообщал УНН, несмотря на непогоду аэропорт "Борисполь" работает по расписанию .