Из-за густого тумана в одесском аэропорту отменили несколько рейсов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В аэропорту Одессы отменили три утренних рейса в Киев и один в Стамбул. Кроме этого, были отменены утренние рейсы, которые должны были прибыть в Одессу из Тель-Авива, Киева и Стамбула. Об этом сообщили на сайте Одесского аэропорта, сообщает УНН.
Причиной отмены авиарейсов стал густой туман. На данный момент в аэропорту Одессы идет регистрация на рейсы: Стамбул с вылетом в 12:00 и Шарм Эль Шейх - вылет в 12:55. Также ожидается прибытие рейса из Шарм Эль Шейха в 11:35.
В свою очередь Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил о штормовом предупреждении в Одессе в течение 6-7 февраля, в регионе - сильный туман, видимость 200-500 м.
Напомним, как сообщал УНН, несмотря на непогоду аэропорт "Борисполь" работает по расписанию .