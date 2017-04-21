Через футбольний матч у Києві відбудуться зміни в роботі метро

"21 квітня з 19:00 до 20:00 буде закрито станції столичної підземки: “Олімпійська” — на вхід та вихід, “Палац спорту” — на вихід, “Площа Льва Толстого” — на вхід. На час закриття потяги слідуватимуть повз станцію “Олімпійська” без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що такі зміни пов’язані з тим, що 21 квітня на НСК “Олімпійський” відбудеться футбольний матч між командами “Динамо” (Київ) і “Шахтар” (Донецьк).

"Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”. У разі необхідності також будуть задіяні додаткові резервні склади", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 21 квітня на столичному НСК "Олімпійський", початок – о 20:00.