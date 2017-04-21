-За футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро

"21 апреля с 19:00 до 20:00 будет закрыто станции столичной подземки:" Олимпийская "- на вход и выход," Дворец спорта "- на выход," Площадь Льва Толстого "- на вход. К закрытию поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие изменения связаны с тем, что 21 апреля на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

"После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта","Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В случае необходимости также будут задействованы дополнительные резервные составы", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.