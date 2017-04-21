-За футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17150 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77301 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110634 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112591 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109952 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102298 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106397 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103075 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149594 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
-За футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро

-За футбольного матча в Киеве произойдут изменения в работе метро

Киев  •  УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня, 21 апреля в Киеве, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) произойдут изменения в работе метро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

"21 апреля с 19:00 до 20:00 будет закрыто станции столичной подземки:" Олимпийская "- на вход и выход," Дворец спорта "- на выход," Площадь Льва Толстого "- на вход. К закрытию поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие изменения связаны с тем, что 21 апреля на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

"После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта","Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В случае необходимости также будут задействованы дополнительные резервные составы", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится 21 апреля на столичном НСК "Олимпийский", начало - в 20:00.

Украинские Национальные Новости

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