Через два роки Сили спецоперацій ЗСУ зможуть увійти до Сил швидкого реагування НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вже у 2020 році Сили спеціальних операцій Збройних сил України можуть увійти до складу Сил швидкого реагування НАТО. Про це заявила голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від БПП Ірина Фріз, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"Представники Альянсу також зазначають прогрес у розвитку ССпО ЗСУ. Маю надію, що ми збережемо темпи розвитку, що дозволить за 2 роки інтегрувати цей рід сил до оперативних сил Альянсу", - заявила Фріз.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вже почав роботу над річною програмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.
Як повідомляв УНН, за словами генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі.
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