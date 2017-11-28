Через два роки Сили спецоперацій ЗСУ зможуть увійти до Сил швидкого реагування НАТО

"Представники Альянсу також зазначають прогрес у розвитку ССпО ЗСУ. Маю надію, що ми збережемо темпи розвитку, що дозволить за 2 роки інтегрувати цей рід сил до оперативних сил Альянсу", - заявила Фріз.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вже почав роботу над річною програмою співробітництва Україна-НАТО на 2018 рік.

Як повідомляв УНН, за словами генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі.

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