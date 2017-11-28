Через два года Силы спецопераций ВСУ смогут войти в Силы быстрого реагирования НАТО

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 9655 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 5913 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 24436 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38855 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112129 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133912 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107181 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108639 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Через два года Силы спецопераций ВСУ смогут войти в Силы быстрого реагирования НАТО

Киев  •  УНН

 • 15157 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уже в 2020 году Силы специальных операций Вооруженных сил Украины могут войти в состав сил быстрого реагирования НАТО. Об этом заявила председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Представители Альянса также отмечают прогресс в развитии ССпО ВСУ. Надеюсь, что мы сохраним темпы развития, что позволит за 2 года интегрировать этот род сил к оперативным силам Альянса", - заявила Фриз.

Напомним, Кабинет министров Украины уже начал работу над годовой программой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.

Как сообщал УНН, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе.

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