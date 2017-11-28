Через два года Силы спецопераций ВСУ смогут войти в Силы быстрого реагирования НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уже в 2020 году Силы специальных операций Вооруженных сил Украины могут войти в состав сил быстрого реагирования НАТО. Об этом заявила председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от БПП Ирина Фриз, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Представители Альянса также отмечают прогресс в развитии ССпО ВСУ. Надеюсь, что мы сохраним темпы развития, что позволит за 2 года интегрировать этот род сил к оперативным силам Альянса", - заявила Фриз.
Напомним, Кабинет министров Украины уже начал работу над годовой программой сотрудничества Украина-НАТО на 2018 год.
Как сообщал УНН, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Украина должна выполнить требования НАТО для членства в Альянсе.
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