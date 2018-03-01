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Через ДТП зупинився рух тролейбусів з Троєщини до метро "Дарниця"

Через ДТП зупинився рух тролейбусів з Троєщини до метро "Дарниця"

Київ • УНН

 • 13002 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Через ДТП за участю тролейбуса та вантажівки біля перехрестя проспектів Маяковського та Шухевича зупинився рух тролейбусів з Троєщини в бік метро "Дарниця". Про це повідомляє кореспондент УНН.

Тролейбус №50 зачепив одним боком вантажівку, через що у громадського транспорту розбилося скло біля пасажирів.

За словами очевидців події, ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Крім того, водії тролейбуса і вантажівки відмовились дати пояснення, яким чином сталася ДТП.

Наразі рух тролейбусів №50, 50К та 29 заблоковано в бік станції метро “Дарниця”.

Як повідомляв УНН, на Львівщині зіткнулась маршрутка та вантажівка, постраждали двоє жінок.

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