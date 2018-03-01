Через ДТП зупинився рух тролейбусів з Троєщини до метро "Дарниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через ДТП за участю тролейбуса та вантажівки біля перехрестя проспектів Маяковського та Шухевича зупинився рух тролейбусів з Троєщини в бік метро "Дарниця". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Тролейбус №50 зачепив одним боком вантажівку, через що у громадського транспорту розбилося скло біля пасажирів.
За словами очевидців події, ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Крім того, водії тролейбуса і вантажівки відмовились дати пояснення, яким чином сталася ДТП.
Наразі рух тролейбусів №50, 50К та 29 заблоковано в бік станції метро “Дарниця”.
Як повідомляв УНН, на Львівщині зіткнулась маршрутка та вантажівка, постраждали двоє жінок.