Из-за ДТП остановилось движение троллейбусов с Троещины до метро "Дарница"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за ДТП с участием троллейбуса и грузовика возле перекрестка проспектов Маяковского и Шухевича остановилось движение троллейбусов с Троещины в сторону метро "Дарница". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Троллейбус №50 задел одной стороной грузовик, из-за чего у общественного транспорта разбилось стекло возле пассажиров.
По словам очевидцев происшествия, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Кроме того, водители троллейбуса и грузовика отказались дать объяснения, каким образом произошло ДТП.
Сейчас движение троллейбусов №50, 50К и 29 заблокировано в сторону станции метро "Дарница".
Как сообщал УНН, во Львовской области столкнулась маршрутка и грузовик, пострадали две женщины.