Через ДТП за участю "швидкої" у Харкові відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Через ДТП у Харкові, під час якої автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком.